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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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19.08.2026 11:38:45

MTU Aero Engines Neutral

MTU Aero Engines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Barmittelumschlag bleibe der entscheidende Punkt der Anlagestory des Triebwerkbauers, schrieb Sam Burgess am Dienstagnachmittag in seinem Resümee des Halbjahresberichts. Er ist diesbezüglich weiter weniger optimistisch als bei der führenden Branchenkonkurrenz im Bereich ziviler Luftfahrt./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
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