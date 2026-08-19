MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Barmittelumschlag bleibe der entscheidende Punkt der Anlagestory des Triebwerkbauers, schrieb Sam Burgess am Dienstagnachmittag in seinem Resümee des Halbjahresberichts. Er ist diesbezüglich weiter weniger optimistisch als bei der führenden Branchenkonkurrenz im Bereich ziviler Luftfahrt./ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
380.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
374.00 €
|
Abst. Kursziel*:
1.60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
373.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.71%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
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