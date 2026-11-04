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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

222.79
CHF
6.52
CHF
3.02 %
15:47:20
BRXC
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04.11.2026 14:31:46

McDonalds Sector Perform

McDonald's
222.79 CHF 3.02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Der im dritten Jahresviertel erzielte Umsatz
liege um knapp zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Fastfood-Kette habe dagegen die Markterwartung um 3,3 Prozent übertroffen./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 285.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 263.04 		Abst. Kursziel*:
8.35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 275.87 		Abst. Kursziel aktuell:
3.31%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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