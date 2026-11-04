McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Der im dritten Jahresviertel erzielte Umsatz
liege um knapp zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Fastfood-Kette habe dagegen die Markterwartung um 3,3 Prozent übertroffen./rob/bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 285.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 263.04
|
Abst. Kursziel*:
8.35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 275.87
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.31%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
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03.11.26
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02.11.26
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|DZ BANK
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|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|222.79
|3.02%
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