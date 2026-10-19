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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

199.79
CHF
-0.21
CHF
-0.10 %
17:30:00
BRXC
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19.10.2026 16:33:33

McDonalds Buy

McDonald's
199.79 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Dennis Geiger geht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften dritten Quartal aus, regt aber dazu an, in Erwartung neuer Kurstreiber darüber hinwegzusehen. Die Vorteile des Strategiepakets "Next" sollten die langfristigen Trends stützen./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 241.42 		Abst. Kursziel*:
32.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 242.15 		Abst. Kursziel aktuell:
32.15%
Analyst Name::
Dennis Geiger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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