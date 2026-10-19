McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
199.79CHF
-0.21CHF
-0.10 %
17:30:00
BRXC
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19.10.2026 16:33:33
McDonalds Buy
McDonald's
199.79 CHF -0.10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Dennis Geiger geht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften dritten Quartal aus, regt aber dazu an, in Erwartung neuer Kurstreiber darüber hinwegzusehen. Die Vorteile des Strategiepakets "Next" sollten die langfristigen Trends stützen./rob/tih/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 241.42
|
Abst. Kursziel*:
32.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 242.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.15%
|
Analyst Name::
Dennis Geiger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Freitagabend an Boden (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
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|16:33
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|08:04
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|UBS AG
|24.09.26
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|DZ BANK
|24.09.26
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|UBS AG
|24.09.26
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|24.09.26
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|DZ BANK
|24.09.26
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|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:33
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|200.23
|0.12%
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