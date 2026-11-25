Der Billigtextil-Riese konnte dank Kostensenkungen im dritten Quartal seinen operativen Verdienst im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 743 Millionen Dollar (fast 679 Mio Euro) steigern.

Unter dem Strich stieg der Gewinn sogar auf das Siebeneinhalbfache des Vorjahreswertes, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hongkong mitteilte. In den ersten sechs Monaten hatte sich der Verdienst noch halbiert. Jedoch kämpft der Konzern ausgerechnet in wichtigen Märkten wie Europa und den USA weiterhin mit einer geschwächten Nachfrage.

Der Umsatz im Quartal ging entsprechend im Vergleich zum Vorjahr um fast sechs Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar zurück. Insbesondere in Europa wirkten sich zuletzt höhere regulatorische Hürden negativ auf die Kauflust der SHEIN-Kunden aus. Lange konnte der Konzern dorthin besonders günstig auch viele einzelne Bestellungen versenden, auch weil seine Warenimporte bis zu einem Wert von 150 Euro von Zöllen befreit waren.

Das hat sich inzwischen geändert: Seit Sommer gibt es einen Pauschalzoll. Neu hinzugekommen ist zuletzt ausserdem noch eine Paketgebühr von 2 Euro für Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern.

SHEIN hatte darauf mit Preiserhöhungen reagiert, die Nachfrage war in der Folge gesunken. Um die höheren Importabgaben zu umgehen, setzt SHEIN nun verstärkt auf lokale Auslieferungen. Erste Früchte der neuen Strategie zeichneten sich bereits ab, hiess es.

Auch in den USA, wo die höheren Zölle lange SHEIN belasteten, ist inzwischen nach Konzernangaben eine Stabilisierung sichtbar. In der übrigen Welt sei das Wachstum unterdessen weiter gut, speziell in Lateinamerika. Generell aber seien Verbraucher in aller Welt vorsichtiger geworden, so SHEIN. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das rasante Wachstum des Unternehmens abgeschwächt, zuletzt kamen noch die Schwierigkeiten durch gestiegene Kosten im Zuge des Irankriegs hinzu.

Die Probleme lasten auch auf dem Kurs der seit September in Hongkong notierten Aktie. Der Börsenwert sank seitdem von umgerechnet etwas mehr als 26 Milliarden Dollar um gut ein Viertel auf knapp 20 Milliarden Dollar. 2022 hatte der Unternehmenswert bei einer Finanzierungsrunde noch rund 100 Milliarden Dollar betragen. Damals war SHEIN mehr wert als die börsennotierten Konkurrenten Inditex (Zara) und H&M .

Inzwischen hat der spanische Konzern Inditex nach einem kräftigen Anstieg der Aktie in den vergangenen Jahren mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 200 Milliarden Dollar wieder deutlich die Nase vorn. H&M kommt auf knapp 30 Milliarden Dollar.

Bei dem SHEIN-Börsengang wurden Anteile aus einer Kapitalerhöhung platziert. Altaktionäre haben dabei nichts verkauft. Der Streubesitz liegt deutlich unter 10 Prozent. Als grösster Anteilseigner gilt Mitgründer und Unternehmenschef Sky Xu. Dem insgesamt vierköpfigen Gründerteam werden gut zwei Drittel der Anteile zugeschrieben.

/tav/lew/zb

HONGKONG (awp international)