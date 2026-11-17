Schlussendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1.64 Prozent leichter bei 50’759.42 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25.384 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1.28 Prozent fester bei 52’267.06 Punkten, nach 51’608.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51’463.53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 50’566.98 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Dow Jones 52’002.41 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’459.78 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’590.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4.91 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 0.62 Prozent auf 95.11 USD), Honeywell Technologies (+ 0.46 Prozent auf 218.96 USD), McDonalds (+ 0.42 Prozent auf 275.82 USD), Amazon (+ 0.05 Prozent auf 257.89 USD) und Caterpillar (+ 0.05 Prozent auf 570.79 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-9.45 Prozent auf 194.52 USD), UnitedHealth (-5.42 Prozent auf 389.68 USD), IBM (-4.71 Prozent auf 231.09 USD), JPMorgan Chase (-2.44 Prozent auf 329.96 USD) und Visa (-2.27 Prozent auf 416.77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 74’662’468 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.706 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4.23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch