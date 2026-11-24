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24.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 279,51 USD.
Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 279,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'701 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 279,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 277,73 USD. Zuletzt wurden via New York 102'588 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. McDonalds gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,18 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7.08 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,94 USD je McDonalds-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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