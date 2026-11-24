BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen. Das Mitte Dezember anstehende Strategie-Update sei eine Chance für den Ölkonzern, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen und für eine bessere Stimmung mit Blick auf 2027 zu sorgen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn hinke die Aktie der Konkurrenz hinterher. Bisher drehe sich der Anlagehintergrund um die Möglichkeit, Randgeschäfte zu verkaufen und die Schulden zu verringern. Doch eine Strategie müsse darüber hinausgehen und auch wichtige Investitionsgelegenheiten benennen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.45 £
|
Abst. Kursziel*:
33.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.46 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.76%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|09.11.26
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|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
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|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|UBS AG
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|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|BP plc (British Petrol)
|5.91
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