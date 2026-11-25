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25.11.2026 09:25:00
Polypeptide-Aktie höher: Pharmazulieferer hebt Jahresprognose erneut an
Polypeptide schraubt seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 erneut nach oben.
Polypeptide erwartet höhere EBITDA-Marge
Bei der EBITDA-Marge peilt Polypeptide neu einen Wert von rund 20 Prozent an. Die bisherige Prognose hatte noch eine Marge im hohen Zehnerprozentbereich vorgesehen. Die Investitionsausgaben sollen derweil weiterhin 15 bis 20 Prozent des Umsatzes betragen.
Starke Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr
Als Grund für die Anhebung nennt die Wirkstofflieferantin die starke Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2026. Der mittelfristige Ausblick des Unternehmens bleibt unverändert.
Die Polypeptide-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,19 Prozent höher bei 42,50 Franken.
awp-robot/mk
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