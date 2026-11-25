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25.11.2026 09:41:36
easyJet-Aktie kaum bewegt: Iran-Krieg lässt Gewinn um fast 96 Prozent einbrechen
Der Iran-Krieg und das teure Kerosin haben den britischen Billigflieger easyJet im abgelaufenen Geschäftsjahr fast in die roten Zahlen gerissen.
"Dieses Jahr war für die Fluggesellschaften wegen des Konflikts im Nahen Osten und dessen Auswirkungen auf die Nachfrage und die Treibstoffpreise eine Herausforderung", sagte der Manager rückblickend. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar kämpfen Airlines in aller Welt mit immens gestiegenen Ausgaben für Kerosin. Viele haben inzwischen ihr Flugangebot gekappt und versuchen, Kosten an anderer Stelle zu senken.
Bei easyJet warf das Tagesgeschäft noch weniger ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Geschäftsjahr bis Ende September um gut drei Prozent auf 96,4 Millionen, und der Umsatz legte um sechs Prozent auf 10,7 Milliarden Pfund zu. Allerdings stiegen die Treibstoffkosten um elf Prozent auf 2,5 Milliarden Pfund, und auch die übrigen Kosten sprangen deutlich in die Höhe. Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn brach deshalb um fast 90 Prozent auf 71 Millionen Euro ein.
In London gewinnt die easyJet-Aktie zeitweise marginale 0,03 Prozent auf 6,89 Pfund.
/stw/tav/zb
LUTON (awp international)
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