Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’036 0.1%  SPI 21’215 0.3%  Dow 53’051 -0.6%  DAX 26’532 0.4%  Euro 0.9150 -0.3%  EStoxx50 6’277 0.2%  Gold 4’108 1.1%  Bitcoin 64’121 -2.5%  Dollar 0.8179 0.1%  Öl 97.6 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Starkes drittes Quartal bei DEUTZ: Konzern blickt optimistischer auf 2026 – Aktie im Plus
JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight
BeOne Medicines-Aktie im Rallymodus: Kräftiges Wachstum
QUALCOMM-Aktie bricht ein: Gewinn rückläufig, Umsatz über Prognose
Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus
Suche...
ETF Sparplan

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

228.75
CHF
2.57
CHF
1.13 %
11:49:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 14:28:34

McDonalds Buy

McDonald's
228.75 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Analyst Andy Barish sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Margen und flächenbereinigten Umsätzen der Schnellrestaurant-Kette im dritten Quartal. Die langfristigen Chancen, die aus diesen beiden wichtigen Kennziffern resultierten, seien unterbewertet./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 280.22 		Abst. Kursziel*:
15.98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 280.98 		Abst. Kursziel aktuell:
15.67%
Analyst Name::
Andy Barish 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu McDonald's Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:42 McDonald's Kaufen DZ BANK
14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen