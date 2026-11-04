McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
228.75CHF
2.57CHF
1.13 %
11:49:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2026 14:28:34
McDonalds Buy
McDonald's
228.75 CHF 1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Analyst Andy Barish sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Margen und flächenbereinigten Umsätzen der Schnellrestaurant-Kette im dritten Quartal. Die langfristigen Chancen, die aus diesen beiden wichtigen Kennziffern resultierten, seien unterbewertet./ck/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 325.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 280.22
|
Abst. Kursziel*:
15.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 280.98
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.67%
|
Analyst Name::
Andy Barish
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds bricht am Mittwochabend nach oben aus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.11.26
|McDonald's kämpft weiter mit Problemen in den USA - Aktie legt zu (AWP)
|
04.11.26
|McDonald's wächst im dritten Quartal dank Auslandsgeschäft (AWP)
|
03.11.26
|Ausblick: McDonalds gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|228.75
|1.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|14:44
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:33
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|14:30
|
UBS AG
Siemens Energy Buy
|14:28
|
Jefferies & Company Inc.
McDonald's Buy