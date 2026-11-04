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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

228.75
CHF
2.57
CHF
1.13 %
11:49:07
BRXC
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05.11.2026 14:42:48

McDonalds Kaufen

McDonald's
228.75 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen von 300 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem soliden dritten Quartal der Schnellrestaurant-Kette. Die operative Marge habe weiter zugelegt. Zudem sei eine Erholung auf dem Heimatmarkt zu erwarten./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Kaufen
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 280.22 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 280.74 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
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