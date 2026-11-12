McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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McDonalds Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 273.63
|
Abst. Kursziel*:
2.33%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 274.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.07%
|
Analyst Name::
Alexia Howard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
12.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend leichter (finanzen.ch)
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12.11.26
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12.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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11.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
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11.11.26
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
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11.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|14:03
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
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|UBS AG
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|Bernstein Research
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|24.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|229.38
|-0.26%
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|14:03
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|14:02
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Nike Outperform
|14:01
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|13:15
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