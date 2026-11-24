Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed sei auf den ersten Blick genau die Transaktion, die der französische Pharmakonzern gebraucht habe, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Deal sei groß genug, um viele der aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, sowie finanziell vernünftig und strategisch sinnvoll./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.92%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|88.52
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