McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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McDonalds Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe, das dritte Quartal betreffend, keine Überraschungen erwartet, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schnellrestaurant-Kette befinde sich in einer mehrjährigen Übergangsphase, in der der Fokus verstärkt auf der Verbesserung des operativen Betriebs und der technologischen Funktionalität der bestehenden Standorte sowie auf zahlreichen kundenorientierten Neuerungen liege. Das für Dezember 2027 kalkulierte Kursziel hob er unter Verweis auf die Cashflow-Rendite (FCF) an. Auch wenn die Aktie aktuell zu 280 Dollar gehandelt werde, bleibe er bei seinem positiven Anlageurteil und rate, günstigere Einstiegskurse abzuwarten./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 270.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 280.22
|
Abst. Kursziel*:
-3.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 280.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.84%
|
Analyst Name::
John Ivankoe
|
KGV*:
-
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02.11.26
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|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|04.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|228.75
|1.13%
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|14:30
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