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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

228.67
CHF
2.49
CHF
1.10 %
16:03:22
BRXC
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05.11.2026 13:29:10

McDonalds Overweight

McDonald's
228.67 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe, das dritte Quartal betreffend, keine Überraschungen erwartet, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schnellrestaurant-Kette befinde sich in einer mehrjährigen Übergangsphase, in der der Fokus verstärkt auf der Verbesserung des operativen Betriebs und der technologischen Funktionalität der bestehenden Standorte sowie auf zahlreichen kundenorientierten Neuerungen liege. Das für Dezember 2027 kalkulierte Kursziel hob er unter Verweis auf die Cashflow-Rendite (FCF) an. Auch wenn die Aktie aktuell zu 280 Dollar gehandelt werde, bleibe er bei seinem positiven Anlageurteil und rate, günstigere Einstiegskurse abzuwarten./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 270.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 280.22 		Abst. Kursziel*:
-3.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 280.77 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.84%
Analyst Name::
John Ivankoe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
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