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24.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds legt am Dienstagabend zu
Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 280,15 USD.
Um 20:26 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 280,15 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'030 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 282,00 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 277,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 265'057 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 229,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 18,17 Prozent wieder erreichen.
McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 USD, nach 3,18 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.08 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte McDonalds am 28.01.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,94 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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