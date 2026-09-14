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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

208.09
CHF
1.69
CHF
0.82 %
14.09.2026
BRXC
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15.09.2026 06:53:41

McDonalds Sector Perform

McDonald's
208.09 CHF 0.82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 295 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 23. September dürfte der Konzern seine NEXT-Strategie näher erläutern und neue Finanzziele bis 2030 kommunizieren, schrieb Logan Reich in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 290.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 257.49 		Abst. Kursziel*:
12.63%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 257.51 		Abst. Kursziel aktuell:
12.62%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
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