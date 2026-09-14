McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
208.09CHF
1.69CHF
0.82 %
14.09.2026
BRXC
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15.09.2026 06:53:41
McDonalds Sector Perform
McDonald's
208.09 CHF 0.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 295 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 23. September dürfte der Konzern seine NEXT-Strategie näher erläutern und neue Finanzziele bis 2030 kommunizieren, schrieb Logan Reich in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 290.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 257.49
|
Abst. Kursziel*:
12.63%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 257.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.62%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
14.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
14.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Montagabend positiv (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
14.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones startet im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|208.09
|0.82%
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McDonald's Sector Perform
|06:50
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Heidelberg Materials Overweight
|06:46
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JP Morgan Chase & Co.
Fraport Overweight
|06:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Barclays Overweight
|06:43
|
JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Neutral
|06:42
|
JP Morgan Chase & Co.
SCHOTT Pharma Overweight