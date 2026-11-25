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25.11.2026 13:22:36
On-Aktie fällt: Sportartikelhersteller vertieft Zusammenarbeit mit ETH Zürich
Der Sportartikelhersteller On und die ETH Zürich vertiefen ihre Zusammenarbeit.
On investiert dafür mehrere Millionen Franken, wie das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Mittelpunkt stünden zunächst die menschlichen Bewegungsabläufe und die Frage, wie sich die sportliche Leistungsfähigkeit durch die Ausrüstung verbessern lässt.
In einem bereits gestarteten Projekt untersuchen Forschende der ETH und Sportwissenschaftler von On, welchen Einfluss die Beschaffenheit von Laufschuhen hat. Dabei gehen sie etwa der Frage nach, wie sich die Form der Schuhsohlen und die verwendeten Materialien auf das Laufgefühl und die sportliche Leistung auswirken.
Neue Materialien und Robotik
Ein weiteres Forschungsprojekt soll sich mit neuartigen Materialien für Sportartikel befassen. Künftig wollen On und die ETH Zürich ihre Zusammenarbeit auch auf die Erforschung neuer Herstellungsverfahren mithilfe von Robotern sowie auf umweltschonende Technologien ausweiten.
Roboter kommen bei On bereits heute zum Einsatz: Bei der sogenannten LightSpray-Technologie wird das Obermaterial eines Laufschuhs aus einem einzigen durchgehenden Faden aufgesprüht.
On und die ETH Zürich arbeiten bereits seit mehreren Jahren an einzelnen Forschungsprojekten zusammen. Mit der nun vereinbarten Partnerschaft soll die Zusammenarbeit langfristig gesichert und ausgebaut werden.
An der SIX zeigt sich die On-Aktie zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 26,12 Franken.
jl/hr
Zürich (awp)
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