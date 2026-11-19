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19.11.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: Wäre ein McDonalds-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel?
So viel hätten Anleger mit einem frühen McDonalds-Investment verlieren können.
Vor 3 Jahren wurden McDonalds-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die McDonalds-Aktie 275.75 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.363 McDonalds-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.38 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 18.11.2026 auf 274.03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.62 Prozent verkleinert.
Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 195.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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