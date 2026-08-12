JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Zulieferers für die Halbleiterbranche hätten die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im zweiten Halbjahr könne sich die Stärke beim Auftragseingang fortsetzen. Das dürfte das Wachstum des Umsatzes und die Profitabilität antreiben./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.20 €
|
Abst. Kursziel*:
16.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.99%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
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