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Index-Performance im Blick 12.08.2026 12:26:24

TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus

TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus

Der TecDAX entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

SAP
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Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.40 Prozent fester bei 4’106.47 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 564.147 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.262 Prozent auf 4’100.88 Punkte an der Kurstafel, nach 4’090.18 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’108.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4’083.56 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.595 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’838.42 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Wert von 3’709.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’740.29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.30 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 5.96 Prozent auf 40.86 EUR), Siltronic (+ 4.81 Prozent auf 82.80 EUR), SMA Solar (+ 4.80 Prozent auf 57.85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.42 Prozent auf 82.65 EUR) und JENOPTIK (+ 3.62 Prozent auf 40.66 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen CANCOM SE (-4.66 Prozent auf 21.50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.22 Prozent auf 30.08 EUR), TeamViewer (-2.65 Prozent auf 6.42 EUR), QIAGEN (-1.43 Prozent auf 36.55 EUR) und Bechtle (-1.28 Prozent auf 35.54 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 840’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206.948 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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