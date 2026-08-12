JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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12.08.2026 12:26:21
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die sehr starke Auftrags- und Margenentwicklung des Technologiekonzerns mache die schwächeren Umsätze mehr als wett, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.64 €
|
Abst. Kursziel*:
15.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.97%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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