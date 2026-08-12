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JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

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12.08.2026 12:26:21

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die sehr starke Auftrags- und Margenentwicklung des Technologiekonzerns mache die schwächeren Umsätze mehr als wett, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:34 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
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JENOPTIK AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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