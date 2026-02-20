Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

24.70
CHF
0.36
CHF
1.48 %
17:30:00
SWX
20.02.2026 16:05:47

JENOPTIK Halten

JENOPTIK
25.24 CHF 1.02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen des Technologiekonzerns für 2025 von 19,00 auf 27,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Insgesamt bestätigen die vorläufigen Resultate seine Einschätzung eines zyklischen Übergangsjahres 2025 mit operativ solider Steuerung und verbesserter Finanzstruktur, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Halten
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
27.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
27.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

