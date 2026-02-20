JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
JENOPTIK Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen des Technologiekonzerns für 2025 von 19,00 auf 27,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Insgesamt bestätigen die vorläufigen Resultate seine Einschätzung eines zyklischen Übergangsjahres 2025 mit operativ solider Steuerung und verbesserter Finanzstruktur, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Halten
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
27.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
27.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
