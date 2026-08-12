JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Auftragseingang des Zulieferers der Halbleiterbranche übertreffe die Konsensschätzung um 15 Prozent, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick nach vorn auf Wachstum und Profitabilität seien die Jenaer optimistischer geworden./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27.84%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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