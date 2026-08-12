JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der rekordhohe Auftragsbestand im soliden zweiten Quartal untermauere die zunehmende Wachstumsdynamik des Technologieunternehmens, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage aus dem Halbleitersektor bleibe der entscheidende Wachstumsmotor. Schaumann erhöhte seine Schätzungen für 2027/28 moderat./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.36 €
|
Abst. Kursziel*:
18.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.05%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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