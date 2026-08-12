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JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

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13.08.2026 10:02:03

JENOPTIK Buy

JENOPTIK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der rekordhohe Auftragsbestand im soliden zweiten Quartal untermauere die zunehmende Wachstumsdynamik des Technologieunternehmens, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage aus dem Halbleitersektor bleibe der entscheidende Wachstumsmotor. Schaumann erhöhte seine Schätzungen für 2027/28 moderat./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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