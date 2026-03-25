JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jenoptik nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Im Februar habe es einige negative Überraschungen gegeben, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun zeigten Details, dass etwa der Auftragseingang im Halbleitergeschäft des Technologiekonzerns im Vergleich zum Vorquartal nahezu unverändert geblieben sei. Zudem hob der Analyst hervor, dass die konkretisierten Jahresziele sehr breit gefasst wurden, was aber der bisherigen Praxis von Jenoptik entspreche. Aus dem Umstand, dass die neuen Ziele dem Konsens entsprechen, leitet er weder positive noch negative Kurstreiber ab./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
27.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.84%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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