JENOPTIK 39.05 CHF 1.95% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen darüber, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Marge des Optoelektronik-Unternehmens habe die Markterwartung übertroffen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.