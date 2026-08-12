JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen darüber, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Marge des Optoelektronik-Unternehmens habe die Markterwartung übertroffen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.16 €
|
Abst. Kursziel*:
22.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.05%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026 (AWP)
|
12.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu JENOPTIK AG
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|38.90
|3.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|
DZ BANK
Brenntag Halten
|13:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|13:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|11:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight