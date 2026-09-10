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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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10.09.2026 12:30:36

Inditex Buy

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Als entscheidenden Punkt der letzten Quartalszahlen sieht Analyst James Grzinic nicht die wegen der gestiegenen Kosten verpassten operativen Ergebniserwartungen (Ebit), wie er am Donnerstag schrieb. Im Fokus sollte vielmehr die bemerkenswerte Umsatzstärke stehen, die die Gewinnerwartungen untermauere./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.90 € 		Abst. Kursziel*:
22.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.42%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
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08:23 Inditex Buy UBS AG
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
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