Inditex 51.98 CHF 1.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Als entscheidenden Punkt der letzten Quartalszahlen sieht Analyst James Grzinic nicht die wegen der gestiegenen Kosten verpassten operativen Ergebniserwartungen (Ebit), wie er am Donnerstag schrieb. Im Fokus sollte vielmehr die bemerkenswerte Umsatzstärke stehen, die die Gewinnerwartungen untermauere./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.