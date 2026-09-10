Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Als entscheidenden Punkt der letzten Quartalszahlen sieht Analyst James Grzinic nicht die wegen der gestiegenen Kosten verpassten operativen Ergebniserwartungen (Ebit), wie er am Donnerstag schrieb. Im Fokus sollte vielmehr die bemerkenswerte Umsatzstärke stehen, die die Gewinnerwartungen untermauere./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.90 €
|
Abst. Kursziel*:
22.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.42%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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