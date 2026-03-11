Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
11.03.2026 13:12:16
Inditex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Umsatzwachstum des Textilkonzerns im vergangenen Quartal falle weitgehend erwartungsgemäß aus und das operative Ergebnis (Ebit) etwas besser, schrieb Matthew Clements am Mittwochmorgen. Die Aussagen zum aktuellen Geschäft entsprächen den Erwartungen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
53.58 €
|
Abst. Kursziel*:
2.65%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
53.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.38%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
