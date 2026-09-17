EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das Inditex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Inditex-Anteile bei 36.19 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inditex-Aktie investiert, befänden sich nun 276.319 Inditex-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’584.14 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 16.09.2026 auf 52.78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +45.84 Prozent.

Der Börsenwert von Inditex belief sich jüngst auf 163.79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch