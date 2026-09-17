Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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17.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Inditex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Inditex-Anteile bei 36.19 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inditex-Aktie investiert, befänden sich nun 276.319 Inditex-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’584.14 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 16.09.2026 auf 52.78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +45.84 Prozent.
Der Börsenwert von Inditex belief sich jüngst auf 163.79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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