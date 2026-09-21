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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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21.09.2026 12:57:40

Inditex Outperform

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach einem Besuch des ersten britischen "Lefties"-Ladens mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain erwartet, dass die Billigmodekette zu einem weiteren langfristigen Wachstumstreiber für die Spanier wird. Er geht von einer länger anhaltenden, starken Umsatzentwicklung des Modekonzerns aus, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Bewertung sollte im Vergleich zu Wettbewerbern gesteigert werden, glaubt der Experte./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
51.14 € 		Abst. Kursziel*:
23.19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.83%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
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12:57 Inditex Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 Inditex Overweight Barclays Capital
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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