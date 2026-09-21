Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach einem Besuch des ersten britischen "Lefties"-Ladens mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain erwartet, dass die Billigmodekette zu einem weiteren langfristigen Wachstumstreiber für die Spanier wird. Er geht von einer länger anhaltenden, starken Umsatzentwicklung des Modekonzerns aus, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Bewertung sollte im Vergleich zu Wettbewerbern gesteigert werden, glaubt der Experte./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
51.14 €
|
Abst. Kursziel*:
23.19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.83%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|49.17
|0.92%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:58
|
Bernstein Research
Broadcom Outperform
|13:53
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|13:50
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|13:44
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|13:42
|
Bernstein Research
TUI Market-Perform
|13:37
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|13:22
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral