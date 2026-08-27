EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Inditex-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 28.96 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 345.304 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 58.26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’117.40 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +101.17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inditex belief sich zuletzt auf 181.62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch