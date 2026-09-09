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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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10.09.2026 08:44:21

Inditex Buy

Inditex
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Modekonzern und Fast Retailing, der Mutterkonzern der japanischen Bekleidungskette Uniqlo, seien zwei Branchengewinner der vergangenen Jahre mit unterschiedlichen Wachstumsmotoren und Geschäftsmodellen, schrieb Anne Critchlow am Mittwoch im Rückblick auf die Quartalszahlen der Spanier. Inditex biete eine seltene Kombination aus Wachstum, Defensivqualitäten und den höchsten Kapitalrenditen in einem zunehmend schwierigen Branchenumfeld./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.90 € 		Abst. Kursziel*:
12.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
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08:44 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:23 Inditex Buy UBS AG
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
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