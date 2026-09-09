Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Modekonzern und Fast Retailing, der Mutterkonzern der japanischen Bekleidungskette Uniqlo, seien zwei Branchengewinner der vergangenen Jahre mit unterschiedlichen Wachstumsmotoren und Geschäftsmodellen, schrieb Anne Critchlow am Mittwoch im Rückblick auf die Quartalszahlen der Spanier. Inditex biete eine seltene Kombination aus Wachstum, Defensivqualitäten und den höchsten Kapitalrenditen in einem zunehmend schwierigen Branchenumfeld./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.90 €
|
Abst. Kursziel*:
12.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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