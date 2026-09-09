Inditex 51.68 CHF 0.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Modekonzern und Fast Retailing, der Mutterkonzern der japanischen Bekleidungskette Uniqlo, seien zwei Branchengewinner der vergangenen Jahre mit unterschiedlichen Wachstumsmotoren und Geschäftsmodellen, schrieb Anne Critchlow am Mittwoch im Rückblick auf die Quartalszahlen der Spanier. Inditex biete eine seltene Kombination aus Wachstum, Defensivqualitäten und den höchsten Kapitalrenditen in einem zunehmend schwierigen Branchenumfeld./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.