Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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30.09.2026 18:00:38
Inditex-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
So haben Experten die Inditex-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im September 2026 haben 13 Experten die Inditex-Aktie analysiert.
13 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 62,38 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 9,10 EUR zum aktuellen STN-Stand der Inditex-Aktie von 53,28 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|63,00 EUR
|18,24
|21.09.2026
|Barclays Capital
|61,00 EUR
|14,49
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|67,00 EUR
|25,75
|10.09.2026
|Deutsche Bank AG
|59,00 EUR
|10,74
|10.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|62,00 EUR
|16,37
|10.09.2026
|UBS AG
|62,00 EUR
|16,37
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|12,61
|10.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.09.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|12,61
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|12,61
|09.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|67,00 EUR
|25,75
|09.09.2026
|RBC Capital Markets
|63,00 EUR
|18,24
|09.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|67,00 EUR
|25,75
|04.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|12,61
|03.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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