Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

47.98
CHF
1.00
CHF
2.13 %
14:45:08
BRXC
04.03.2026 13:06:05

Inditex Equal Weight

Inditex
47.98 CHF 2.13%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die am 11. März anstehenden Quartalszahlen des Modekonzerns dürften ein Umsatzwachstum von 8,5 Prozent und ein operatives Ergebnis (Ebit) von rund zwei Milliarden Euro belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Investitionen liege seine Schätzung über dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit positiven Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung. Der jüngste Kursrückgang verleite zur Annahme einer Einstiegsgelegenheit. Es gebe allerdings immer noch Risiken für die Gewinne und die Stimmung, falls der aktuelle Nahostkonflikt anhalte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
52.50 € 		Abst. Kursziel*:
4.76%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
52.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.05%
Analyst Name::
Matthew Clements 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

