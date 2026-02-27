Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die am 11. März anstehenden Quartalszahlen des Modekonzerns dürften ein Umsatzwachstum von 8,5 Prozent und ein operatives Ergebnis (Ebit) von rund zwei Milliarden Euro belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Investitionen liege seine Schätzung über dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit positiven Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung. Der jüngste Kursrückgang verleite zur Annahme einer Einstiegsgelegenheit. Es gebe allerdings immer noch Risiken für die Gewinne und die Stimmung, falls der aktuelle Nahostkonflikt anhalte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
52.50 €
Abst. Kursziel*:
4.76%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
52.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.05%
Analyst Name::
Matthew Clements
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|13:06
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|13:06
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|47.69
|1.53%
|13:28
|
Deutsche Bank AG
HUGO BOSS Hold
|13:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Schaeffler Neutral
|13:07
|
Barclays Capital
Tesla Equal Weight
|13:06
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight
|12:56
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|12:55
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:47
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight