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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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14.09.2026 09:46:33

Inditex Overweight

Inditex
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 62,50 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlayst Matthew Clements attestierte den Spaniern am Montag in seinem Resümee zu den jüngsten Zahlen bemerkenswertes Wachstum. Die Transportkosten nagten allerdings am Gewinn./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53.82 € 		Abst. Kursziel*:
13.34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.09%
Analyst Name::
Matthew Clements 		KGV*:
-
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