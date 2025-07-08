Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’271 -0.1%  SPI 17’015 -0.1%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’740 0.1%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’377 0.2%  Gold 3’646 0.5%  Bitcoin 89’577 0.7%  Dollar 0.7973 0.0%  Öl 67.0 0.7% 
Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

40.79
CHF
-3.01
CHF
-6.86 %
08.07.2025
BRXC
10.09.2025 09:52:17

Inditex Underperform

Inditex
40.79 CHF -6.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Textilkonzenrs entspreche weitgehend den Erwartungen, und der Start in die Herbst- und Wintersaison sehe gut aus, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Underperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42.95 € 		Abst. Kursziel*:
0.12%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
45.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.12%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

