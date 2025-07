NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 45 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Für einen Einstieg sei es zu früh, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er kappte Schätzungen und Kursziel für den spanischen Modekonzern./ag/ck;