Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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03.09.2026 10:02:30
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Inditex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 03.09.2016 wurden Inditex-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 32.37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.089 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 173.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56.16 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 73.49 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Inditex eine Börsenbewertung in Höhe von 179.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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