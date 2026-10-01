Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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01.10.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die Inditex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33.00 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.303 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 1’633.94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53.92 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63.39 Prozent gesteigert.
Inditex wurde am Markt mit 165.97 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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