LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl;