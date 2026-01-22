Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
55.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.90%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
55.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.58%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|51.32
|-0.23%
