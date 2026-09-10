Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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10.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Inditex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 10.09.2025 wurde das Inditex-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45.43 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inditex-Aktie investiert, befänden sich nun 22.012 Inditex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 54.48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’199.21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.92 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 176.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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