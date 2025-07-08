Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.09.2025 07:23:13

Inditex Underperform

Inditex
40.79 CHF -6.86%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aussichten für die Margen der europäischen Bekleidungs-Einzelhändler im kommenden Jahr seien dank zu erwartender positiver Währungseffekte gut, die für den Umsatz aber weniger, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Sorgen wegen steigender Steuern und Lebenshaltungskosten sowie der Beschäftigungsaussichten dürften die Verbraucherstimmung belasten. Chamberlains bevorzugte Titel sind Next und JD Sports Fashion. Bei Inditex und H&M liegt er mit seinen Schätzungen nach eigener Aussage ein wenig unter den Konsensprognosen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

