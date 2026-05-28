LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien der Spanier preisten ein anhaltend gutes Geschäft bereits ein, schrieb Matthew Clements am Freitag in seinem Ausblick auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 3. Juni. Er rechnet mit einem Wachstum von 8 Prozent - die Markterwartung liege bei 9 Prozent./rob/ag/gl;