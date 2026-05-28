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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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29.05.2026 11:19:11

Inditex Equal Weight

Inditex
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien der Spanier preisten ein anhaltend gutes Geschäft bereits ein, schrieb Matthew Clements am Freitag in seinem Ausblick auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 3. Juni. Er rechnet mit einem Wachstum von 8 Prozent - die Markterwartung liege bei 9 Prozent./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
53.64 € 		Abst. Kursziel*:
4.40%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
53.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.78%
Analyst Name::
Matthew Clements 		KGV*:
-
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11:19 Inditex Equal Weight Barclays Capital
06:59 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Inditex Buy UBS AG
18.05.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
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