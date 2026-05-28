Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien der Spanier preisten ein anhaltend gutes Geschäft bereits ein, schrieb Matthew Clements am Freitag in seinem Ausblick auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 3. Juni. Er rechnet mit einem Wachstum von 8 Prozent - die Markterwartung liege bei 9 Prozent./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
53.64 €
|
Abst. Kursziel*:
4.40%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
53.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.78%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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