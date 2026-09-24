Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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24.09.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.
Am 24.09.2021 wurde das Inditex-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Inditex-Aktie an diesem Tag 31.66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.159 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53.02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.47 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 67.47 Prozent.
Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 165.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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