EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingebracht

Am 24.09.2021 wurde das Inditex-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Inditex-Aktie an diesem Tag 31.66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.159 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53.02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.47 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 67.47 Prozent.

Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 165.97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch