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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

53.32
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03.09.2026
BRXC
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04.09.2026 06:52:58

Inditex Buy

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic nannte in seiner Analyse der Spanier vom Donnerstag "333 Gründe für Heiterkeit". So biete der Modekonzern ein selten gutes Wachstum in der Branche und am europäischen Markt überhaupt. Der Börsengang von Shein in Hongkong werfe ein Schlaglicht auf die neue Wettbewerbsstruktur in der EU, nach dem dem Wegfall von günstigeren Schlupflöchern für Sendungen direkt aus chinesischen Fabriken an EU-Kunden./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.62 € 		Abst. Kursziel*:
18.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.83%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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