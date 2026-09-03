NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic nannte in seiner Analyse der Spanier vom Donnerstag "333 Gründe für Heiterkeit". So biete der Modekonzern ein selten gutes Wachstum in der Branche und am europäischen Markt überhaupt. Der Börsengang von Shein in Hongkong werfe ein Schlaglicht auf die neue Wettbewerbsstruktur in der EU, nach dem dem Wegfall von günstigeren Schlupflöchern für Sendungen direkt aus chinesischen Fabriken an EU-Kunden./rob/ag/gl;