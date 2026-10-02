Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Michael Saylor fordert „Grundrechte“ für Krypto - das steckt dahinter
Arbeit statt Urlaub: Milliardär Bill Gates hält Wochenenden und Urlaub für nicht notwendig
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 02.10.2026 17:23:14

Kryptokurse am Freitagnachmittag

Kryptokurse am Freitagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um 0,79 Prozent auf 85.486,59 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 84.813,05 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 11,49 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 2,52 Prozent stärker bei 69,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 68,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 2.704,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.704,39 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,93 Prozent auf 311,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 308,79 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ripple um 0,94 Prozent auf 1,507 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,493 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,31 Prozent auf 541,74 US-Dollar. Gestern war Monero noch 543,40 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2518 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2459 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2208 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2189 US-Dollar.

Währenddessen legt der Tron-Kurs um 0,07 Prozent auf 0,3351 US-Dollar zu. Gestern war Tron noch 0,3348 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 0,48 Prozent auf 774,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 770,45 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 0,0951 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,0942 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,44 Prozent auf 119,99 US-Dollar, nach 118,28 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,99 US-Dollar) geht es um 0,49 Prozent auf 11,05 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,05 Prozent auf 14,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,35 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,171 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 1,168 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoin-Derivate: So unterschieden sich Bitcoin-Optionen und Bitcoin-Indexoptionen
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt

Bildquelle: Chinnapong / Shutterstock.com,Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?