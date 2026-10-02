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02.10.2026 17:23:14
Kryptokurse am Freitagnachmittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um 0,79 Prozent auf 85.486,59 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 84.813,05 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 11,49 EUR notiert.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 2,52 Prozent stärker bei 69,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 68,04 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 2.704,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.704,39 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,93 Prozent auf 311,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 308,79 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ripple um 0,94 Prozent auf 1,507 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,493 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,31 Prozent auf 541,74 US-Dollar. Gestern war Monero noch 543,40 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2518 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2459 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2208 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2189 US-Dollar.
Währenddessen legt der Tron-Kurs um 0,07 Prozent auf 0,3351 US-Dollar zu. Gestern war Tron noch 0,3348 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 0,48 Prozent auf 774,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 770,45 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 0,0951 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,0942 US-Dollar.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,44 Prozent auf 119,99 US-Dollar, nach 118,28 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,99 US-Dollar) geht es um 0,49 Prozent auf 11,05 US-Dollar nach oben.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,05 Prozent auf 14,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,35 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,171 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 1,168 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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