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29.09.2026 10:58:26
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe das Steigerungsziel für das operative Ergebnis für 2026 und auch mittelfristig bestätigt, schrieb Analyst Trevor Stirling am Montag nach einer Telefonkonferenz in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Oktober./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
66.46 €
|
Abst. Kursziel*:
45.95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
66.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.44%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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