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29.09.2026 08:06:00
US-Dollar steigt zum Franken – Währung auf höchstem Stand seit Mai 2025: Das steckt dahinter
Der US-Dollar legt zum Franken weiter zu und erreicht den höchsten Stand seit Mai 2025. Steigende Ölpreise, höhere US-Renditen und Erwartungen an die Geldpolitik der Fed stehen dabei im Fokus.
Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Dienstag zum Franken weiter zugelegt. Im Fokus der Devisenmärkte bleibt das Zusammenspiel aus steigenden Ölpreisen, Inflationserwartungen und höheren US-Zinsen.
Dollar zum Franken auf höchstem Stand seit Mai 2025
Aktuell kostet der Dollar 0,8336 Franken nach 0,8319 am Vorabend. Damit ist die US-Währung so teuer wie seit Mai 2025 nicht mehr. Auch zum Euro zeigt sich der Franken etwas schwächer. Das Währungspaar EUR/CHF notiert bei 0,9470. Der Euro bewegt sich zum Dollar derweil kaum und kostet 1,1360 Dollar.
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Zinserwartungen stützen den Dollar
Für Unterstützung beim Dollar sorgen weiterhin die Zinserwartungen in den USA. Die gestiegenen Ölpreise haben die Inflationssorgen verstärkt und damit auch Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank angeheizt, wobei die Märkte aktuell für die Fed-Oktobersitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 70 Prozent eine Zinserhöhung erwarten. Parallel dazu sind die Renditen amerikanischer Staatsanleihen deutlich gestiegen.
US-Konjunkturdaten im Fokus
Neue Impulse könnten am Nachmittag aus den USA kommen. Auf der Agenda stehen Daten zum Konsumentenvertrauen sowie zum Arbeitsmarkt. Am Markt gelten die Zahlen als wichtiger Test dafür, wie widerstandsfähig sich die zuletzt bemerkenswert robuste US-Konjunktur zeigt.
awp-robot/an
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