Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
13.28CHF
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29.09.2026 11:08:35
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Hennes & Mauritz AB
13.28 CHF -1.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 168 auf 163 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali attestierte den Schweden am Montag im Resümee zu den jüngsten Geschäftszahlen eine starke Kostenkontrolle. Es fehle allerdings an einer Umsatzbelebung./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Neutral
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
163.00 SEK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
161.05 SEK
|
Abst. Kursziel*:
1.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
161.05 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.21%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
23.09.26
|Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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31.08.26
|August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie (finanzen.net)
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30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni (finanzen.net)
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25.06.26
|H&M-Aktie fällt: Schwaches Konsumklima belastet (AWP)
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24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.06.26
|Verdi kündigt neue deutschlandweite Warnstreiks im Handel an (AWP)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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