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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 168 auf 163 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali attestierte den Schweden am Montag im Resümee zu den jüngsten Geschäftszahlen eine starke Kostenkontrolle. Es fehle allerdings an einer Umsatzbelebung./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.