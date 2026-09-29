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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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29.09.2026 11:08:35

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

Hennes & Mauritz AB
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 168 auf 163 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali attestierte den Schweden am Montag im Resümee zu den jüngsten Geschäftszahlen eine starke Kostenkontrolle. Es fehle allerdings an einer Umsatzbelebung./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Neutral
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
163.00 SEK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
161.05 SEK 		Abst. Kursziel*:
1.21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
161.05 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
1.21%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
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11:08 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
28.09.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
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