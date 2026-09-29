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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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29.09.2026 11:08:02

Porsche vz Buy

Porsche vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 7. Oktober dürfte das Vertrauen in die Rückkehr zu alter Stärke mit Blick auf 2030 festigen, schrieb Patrick Hummel am Montag. Er erwartet die Präsentation der Strategie sowie mittel- und langfristige Finanzziele./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
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